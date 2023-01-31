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Новости 18:22

До конца года начнут проектировать вторую очередь Пулково

фото ЗакС политика До конца года начнут проектировать вторую очередь Пулково

Врио главы комитета Смольного по инвестициям Иван Складчиков рассказал журналистам об уточнившихся сроках проектирования второй очереди аэропорта Пулково. Чиновник заверил, что это точно случится в течение 2023 года.

"Появятся новые посадочные галереи с трапами, комфортные зоны пребывания пассажиров, реконструкция отдельных перронов аэропорта и другой инфраструктуры", - приводит его рассказ издание "78.ru".

Ранее в Смольном заявляли, что проект второго терминала Пулково начнут реализовывать только при росте числа пассажиров. Между тем, пассажиропоток в главном петербургском аэропорту по итогам прошлого года обогнал московские Домодедово и Внуково, оставив впереди только Шереметьево.


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