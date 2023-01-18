За год пассажиропоток в Пулково оказался выше, чем в московских аэропортах

Компания "Воздушные ворота Северной столицы", управляющая аэропортом Пулково, подвела итоги прошлого года. Статистика показала, что петербургский аэропорт стал вторым в стране по числу внутренних перевозок. Он превзошел столичные Домодедово и Внуково, уступив только Шереметьево.

За предыдущие двенадцать месяцев услугами транспортного узла воспользовались 15,8 млн пассажиров, летевших внутренними рейсами. Наибольший спрос имел место в июле и августе, а наиболее популярными авиакомпаниями стали "Россия", "Победа" и "Аэрофлот". Чаще всего из Петербурга летали в Москву, Сочи и Калининград.

"Международных пассажиров" за минувший год в Пулково насчитали 2,4 млн человек. Самыми востребованными направлениями стали Анталья, Стамбул и Минск.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в Пулково на последние новогодние праздники превысил аналогичный показатель годичной давности на 7%, составив 578 тысяч человек.