Оператор Пулково отменил конкурс на проектировку второй очереди аэропорта

Компания-оператор Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" была вынуждена отменить аукцион по поиску генерального проектировщика для строительства второй очереди аэропорта. На данные об этом, опубликованные на портале государственных закупок, обратила внимание "Фонтанка".

Соответствующее решение приняли накануне, 3 июля, удовлетворив требование управления ФАС по Петербургу. На закупку ранее подали жалобы ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект".

Обе структуры сочли, что ВВСС предъявили дискриминационные требования к страхованию ответственности будущей компании-проектировщика, а также не конкретизировали в документах порядок по согласованию страховщика.

УФАС по Северной столице согласилось с претензиями организаций, выдав требования устранить нарушения. В связи с этим ВВСС решило отменить конкурс.

Месяцем ранее петербургское управление Федеральной антимонопольной службы обнулило конкурс, в рамках которого должен был определиться подрядчик для строительства второй очереди аэропорта Пулково.

Фото: ЗАКС.Ру