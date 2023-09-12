Строительство второй очереди Пулково может стартовать в 2025 году

Работы по строительству второй очереди аэропорта Пулково могут начаться до середины 2025 года, заявил 12 сентября глава ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума. Необходимость этого он связал с ростом пассажиропотока.

"Строительство второй очереди Пулково планируется начать до середины 2025 года, потому что пассажиропоток увеличивается, а мощности для дальнейшего роста практически исчерпан", — цитирует заявление Костина ТАСС.

О намерении приступить к проектировке второй очереди аэропорта до конца 2023 года в Смольном говорили еще в январе. В начале июня петербургское УФАС обнулило конкурс для выбора проектировщика сооружений второй очереди. Месяцем позже оператор Пулково отменил соответствующий конкурс.

Ранее Пулково сообщило, что за четыре месяца его услугами воспользовались 8,4 миллиона пассажиров. Большим потоком отметилось лишь московское Шереметьево.

Фото: ЗАКС.Ру