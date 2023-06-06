Антимонопольщикам не понравился конкурс на строительство второй очереди Пулково

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы обнулила конкурс, в рамках которого должен был определиться подрядчик для строительства второй очереди аэропорта Пулково. Об этом сообщает петербургская редакция "Коммерсанта".

Согласно предписанию УФАС, полученному компанией "Воздушные ворота Северной столицы", процедура закупки проводилась с нарушениями федерального законодательства.

На компанию, управляющую аэропортом, ранее пожаловались ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект" и АО "ПИиНИИ ВТ "Ленаэропроект"". Прописанные в задании требования к подрядчику показались им чрезмерными. Заказчик теперь должен вернуть заявки участникам конкурса и поменять техническое задание.

Как пояснили ЗАКС.Ру в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы", "изменения в закупочную документацию не носят существенного значения для предмета закупки". Процедуру закупки продлят.