Суд признал недействительными результаты выборов в петербургском ВООПИиК в 2022 году

Результаты выборов руководства петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) признаны недействительными, сообщили 15 января в Telegram-канале общества защиты памятников "Старый Петербург". Соответствующее решение принял Октябрьский суд города.

Истцы оспаривали в суде результаты конференции ВООПИиК, состоявшейся в июне 2022 года. Тогда от руководства отделением были отстранены ряд градозащитников, а председателем был избран Антон Иванов.

В суде стало известно о том, что накануне конференции в региональное отделение приняли 219 новых членов. Произошло это якобы в нарушение процедуры и при поддержке председателя Центрального совета ВООПИК Артема Демидова. В результате подобных действий были признаны несостоявшимися результаты выборов делегатов на конференцию от нескольких местных отделений. Те же собрания, которые состоялись, позволили избраться делегатами ряду "заинтересованных в отстранении градозащитного руководства" персон, оценивают произошедшее в "Старом Петербурге". По их мнению, эти делегаты способствовали избранию Иванова в председатели.

Конференция отделения ВООПИиК в июне позапрошлого года проходила с привлечением сотрудников полиции. По ее итогам главой был избран Иванов.

Фото: ЗАКС.Ру