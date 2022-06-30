Антон Иванов возглавил ВООПИиК в Петербурге

Историк Антон Иванов назначен председателем петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Результаты выборов нового руководства организации объявил глава ее Центрального совета Артем Демидов на пресс-конференции 30 июня.

Заместителем председателя, которая будет курировать градозащитное направление организации, стала Елена Резникова.

В президиум регионального отделения вошли директор Эрмитажа Борис Пиотровский, ректор Академии художеств Семен Михайловский, ректор Политехнического университета Андрей Рудской. В руководстве также остались некоторые члены президиума предыдущего состава: Маргарита Штиглец, Игорь Тихонов и Михаил Мильчик. Всего в президиуме 17 человек.

Также на конференции присутствовал заместитель главы Центрального совета Денис Юдин. Все участники встречи подчеркнули, что избрание руководящих органов прошло в полном соответствии с уставом организации.

Напомним, накануне в городском офисе организации прошла конференция, где выбирали нового председателя. Некоторые члены районных отделений решили бойкотировать конференцию из-за несогласия с позицией московского руководства общества. По их мнению, из-за их отсутствия итоги вчерашнего собрания могли быть нелегитимными. Согласно уставу ВООПИиК, конференцию можно считать правомочной, если на ней присутствуют делегаты минимум четырех из семи отделений.

За день до конференции из рядов ВООПИиК исключили известных петербургских градозащитников: зампреда организации Александра Кононова, члена президиума Анну Капитонову, депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского и градозащитника Алексея Ковалева. Центральный совет объяснил такое решение некими дискредитирующими общество охраны памятников действиями со стороны изгнанных.

Константин Леньков