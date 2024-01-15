Петербургское отделение ВООПИиК обжалует признание недействительными итогов конференции 2022 года

Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) намерено обжаловать признание недействительными итогов прошедшей в 2022 году конференции, сообщил 15 января "Деловой Петербург". Речь идет о вынесенном ранее решении Октябрьского районного суда.

Сама конференция прошла в июне позапрошлого года. Тогда состоялись выборы в руководство отделения, по итогам которых пост председателя получил Антон Иванов.

"Санкт-Петербургское отделение ВООПИиК с решением суда первой инстанции не согласно и считает его необоснованным. Внеочередная конференция, на которой было избрано новое руководство, проводилась Центральным советом ВООПИиК в полном соответствии с действующим уставом организации", — заявили изданию в региональном отделении организации.

В ВООПИиК сообщили, что намерены обжаловать вынесенное решение в Городском суде Петербурга.

Выборы руководства отделения сопровождались в позапрошлом году скандалами. О том, как проходила конференция, ЗАКС.Ру публиковал развернутый материал.

Фото: ЗАКС.Ру