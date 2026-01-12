ГЖИ зафиксировала более тысячи нарушений при зимней уборке

Более тысячи нарушений в уборке от снега выявила Государственная жилищная инспекция в период с 28 декабря по 10 января, информацию об этом распространила 12 января пресс-служба ГЖИ. Нарушения удалось обнаружить почти по каждому третьему из проверенных адресов.

Всего за описанный период инспекция проверила 1 938 многоквартирных домов, проблемы с уборкой выявили в 640 зданиях. Проверка выявила 1 042 нарушения, из которых 432 случая касались несвоевременной очистки выходов из парадных от снега и обработки подходов к ним противогололедными материалами. По 77 адресам зафиксировали проблемы с уборкой контейнерных площадок от мусора, а в 11 случаях речь шла о некачественной уборке снега возле мусорок.

Нарушения были устранены по 347 адресам. Управляющим компаниям вручили восемь предписаний на исправление недочетов и объявили 101 предостережение о недопустимости дальнейших нарушений.

"Напоминаем, что ответственность за комфорт и безопасность жителей многоквартирных домов лежит на управляющих компаниях и ТСЖ", — отметили в Госжилинспекции.

Ранее городская прокуратура сообщила о том, что контролирует качество зимней уборки в Петербурге. В свою очередь, Следственный комитет напомнил управляющим компаниям и собственникам зданий об ответственности за уборку наледи и сосулек с крыш.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру