Прокуратура проверит качество уборки снега в Петербурге

Петербургская прокуратура следит за ходом и результатами уборки города в зимний период, сообщили 10 января в пресс-службе надзорного ведомства. По итогам проверочных мероприятий будет принято решение о принятии мер реагирования.

Ведомство следит за качеством уборки городских дорог и внутриквартальных территорий, а также за устранением наледи с крыш зданий. Под прицелом прокуратуры находится соблюдение обязательных требований к своевременности и качеству выполняемых работ.

"По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии исчерпывающего комплекса мер прокурорского реагирования", — предупредили в ведомстве.

Петербург в субботу оказался засыпан снегом из-за циклона "Фрэнсис". Как сообщали в комитете по благоустройству, только за ночь в городе выпало 9,3 см осадков. Для борьбы с последствиями снегопада на улицы вывели больше тысячи единиц техники, еще примерно столько же убирали дворы. Кроме того, на внутриквартальных территориях задействовали около 4000 дворников и 760 единиц средств малой механизации.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру