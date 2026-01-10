За ночь в Петербурге выпало более 9 см снега

Коммунальные службы Петербурга в усиленном режиме борются с последствиями снегопада, вызванного балканским циклоном "Фрэнсис", рассказали 10 декабря в городском комитете по благоустройству. Всего за ночь выпало свыше 9 см снега.

"За ночь выпало 9.3 см снега, и он продолжает идти — это балканский циклон "Фрэнсис" наверстывает упущенное за первый месяц зимы", — говорится в сообщении пресс-службе комблага.

Как написал в своем Telegram-канале вице-губернатор Евгений Разумишкин, уборкой дорог и тротуаров днем занимаются 1 044 единицы техники и 900 работников ручного труда. Еще свыше четырех тысяч дворников работают во дворах, также к работе там привлечены около тысячи единиц техники и 760 единиц средств малой механизации.

Непогода сказалась на работе аэропорта Пулково. Судя по онлайн-табло, там отменены 14 рейсов и задержаны 33 рейса на вылет. В Telegram-канале воздушной гавани говорится, что она работает в сложных метеоусловиях. "Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов", — отметила пресс-служба аэропорта.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Евгения Разумишкина