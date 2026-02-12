Суд оштрафовал коммунальщиков за плохую уборку снега в Петербурге

В Петербурге привлекли к ответственности сотрудников подведа комитета по благоустройству за некачественную уборку снега. Мировой судья судебного участка оштрафовал исполняющего обязанности директора Центрального управления региональных дорог и благоустройства Олега Ващенко на 20 тысяч рублей по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности на дорогах (ст.12.34 КоАП). Такие же штрафы получили начальники служб Алексей Следнев и Станислав Журкин, рассказали в Объединенной пресс-службе судов. Еще штраф в 200 тысяч рублей назначили самой организации.

Поводом для штрафов стала плохая уборка снега на улицах города: Восстания, Хрустальной, Гороховой и Витебской Сортировочной. На Восстания и Хрустальной городские службы не убрали снежные валы с пешеходных переходов, а на Витебской Сортировочной пешеходный тротуар был завален рыхлым снегом. В свою очередь, ведомство оштрафовано за некачественную уборку снега на Гороховой улице.

Отметим, мировой суд рассмотрел протоколы на сотрудников ГБУ еще в конце января. В сообщении пресс-службы отмечается, что Следнев и Журкин признали вину. Согласился ли с протоколом Ващенко, не сообщается.

В ноябре 2025 года суд оштрафовал ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" из-за падения жительницы блокадного Ленинграда на льду на улице Шевченко. Размер штрафа составил 500 тысяч рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру