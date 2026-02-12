Глава администрации МО "Посадский" вышел на уборку снега

Муниципалы из МО "Посадский" решили выйти на уборку снега возле помещения муниципалитета. В том числе глава местной администрации МО "Посадский" Артем Свистельник. Чиновник призвал другие муниципалитеты Петроградского района помочь городским службам в избавлении от снега и наледи. Судя по соцсетям, за 2,5 месяца зимы Свистельник взял лопату в руки в первый раз.

"Чистота начинается с себя, и мы решили подать пример: освежили пространство вокруг входа. Ведь комфортная среда создается общими усилиями и вниманием к деталям. Чистый вход — это уважение к жителям и коллегам", – говорится в сообщении муниципалитета от 11 февраля.

Свистельник возглавляет местную администрацию с конца октября 2025 года. До работы в муниципалитете он три года трудился в администрации Петроградского района. Карьера Свистельника на госслужбе началась еще в 2008 году.

Дарья Нехорошева / Фото: МО "Посадский"