Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 12 февраля 2026, 12:50

Глава администрации МО "Посадский" вышел на уборку снега

фото ЗакС политика Глава администрации МО "Посадский" вышел на уборку снега

Муниципалы из МО "Посадский" решили выйти на уборку снега возле помещения муниципалитета. В том числе глава местной администрации МО "Посадский" Артем Свистельник. Чиновник призвал другие муниципалитеты Петроградского района помочь городским службам в избавлении от снега и наледи. Судя по соцсетям, за 2,5 месяца зимы Свистельник взял лопату в руки в первый раз. 

"Чистота начинается с себя, и мы решили подать пример: освежили пространство вокруг входа. Ведь комфортная среда создается общими усилиями и вниманием к деталям. Чистый вход — это уважение к жителям и коллегам", – говорится в сообщении муниципалитета от 11 февраля.

Свистельник возглавляет местную администрацию с конца октября 2025 года. До работы в муниципалитете он три года трудился в администрации Петроградского района. Карьера Свистельника на госслужбе началась еще в 2008 году.

Дарья Нехорошева / Фото: МО "Посадский"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Посадский






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама