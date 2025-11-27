Суд взыскал 500 тысяч рублей с организации за падение блокадницы на льду

Жительнице блокадного Ленинграда выплатят 500 тысяч рублей за падение на льду на улице Шевченко, сообщила 27 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга. Суд удовлетворил иск прокурора Василеостровского района о возмещении морального вреда пострадавшей. Деньги взыщут с ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства", ответственного за уборку территории, где упала пожилая женщина.

По информации прокуратуры, 85-летняя пенсионерка поскользнулась на наледи под сточной трубой в декабре 2024 года. После падения блокадница обратилась к врачу — у неё диагностировали перелом плеча. Как показала прокурорская проверка, причиной происшествия стала ненадлежащая уборка территории.

Ранее суд взыскал 350 тысяч рублей моральной компенсации с ГКУ "Жилищное агентство Пушкинского района" в пользу 73-летнего петербуржца, упавшего у дома № 9 по бульвару Алексея Толстого в Пушкине. В результате падения мужчина получил перелом.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру