Петербургские коммунисты устроили сбор подписей против отработок для медиков

Более сотни подписей против обязательных отработок для студентов-медиков собрали члены ЛКСМ, сообщил 26 ноября telegram-канал "КПРФ Ленинград". Акция состоялась неподалеку от комплекса зданий Первого меда на Петроградской стороне.

"Множество молодых людей поддержали нашу инициативу, что доказывает, что среди студентов-медиков есть серьезное недовольство. За час было собрано более сотни подписей", — сообщили коммунисты в telegram-канале.

Самим комсомольцам представляется, что требование об обязательной отработке студентов-медиков не способно решить проблему нехватки кадров в здравоохранении. По их мнению, параллельно введению отработок следовало вводить различные социальные гарантии для молодых врачей.

В начале прошлой недели, 17 ноября, президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому по завершении обучения студенты-медики должны будут пройти этап так называемого наставничества, при котором от них потребуется отработать определенный срок в медучреждениях, участвующих в системе ОМС. Максимальная длительность отработки составит три года.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "КПРФ Ленинград"