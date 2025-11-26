В 2026 году в Петербурге дважды повысят тарифы ЖКХ

Размер тарифов на жилищно-коммунальные услуги дважды увеличится в Петербурге за 2026 год, следует из текста распоряжения правительства России. Документ опубликован 25 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту распоряжения, первый этап повышения состоится 1 января 2026 года. В этом случае тарифы увеличатся на 1,7 %, что соответствует повышению в других регионах. Во второй раз тарифы вырастут еще на 14,6 %, это состоится 1 октября. В итоге за год плата за ЖКУ может увеличиться на 16,3 %. При этом в обоих случаях для Петербурга установлены нулевые предельно допустимые отклонения. Это значит, что городские власти не смогут дополнительно увеличить значения тарифов сверх установленных значений.

Самое большое октябрьское повышение тарифов состоится в Ставропольском крае, там жителей ждет увеличение платы на 22 %. В Москве в октября тарифы вырастут на 15 %, в Ленинградской области — на 9,2 %.

В предыдущий раз тарифы повышали в июле. При этом в 2024 году власти Петербурга отказались от индексации платы за водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение. Подобное решение тогда объяснили высоким уровнем городских доходов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру