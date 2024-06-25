В Петербурге решили не повышать тарифы ЖКХ с июля

Петербургское правительство отказалось от планов индексировать тарифы ЖКХ с июля нынешнего года. Решение об этом принял 25 июня губернатор Александр Беглов, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Речь идет о расценках на водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение. Глава Петербурга сослался на высокий уровень городских доходов.

"Бюджет Санкт-Петербурга превысил триллион рублей. Это дает нам возможность выделить необходимые средства для компенсаций ресурсоснабжающим организациям", - заявил чиновник.

Беглов добавил, что решение не должно отразиться на планах профильных организаций по обновлению коммунальной инфраструктуры.

В предыдущий раз тарифы повышались в 2022 году, причем это случилось дважды в течение одного календарного года.

Фото: ЗАКС.Ру