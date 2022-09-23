Тарифы ЖКХ вырастут уже с декабря

Тарифы на газ, электроэнергию, а также водо- и теплоснабжение в России вырастут уже с 1 декабря 2022 года, сообщил 23 сентября "Интерфакс" со ссылкой на Минэкономразвития.

"Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов [ЖКХ] с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9 %", — цитирует сообщение министерства "Интерфакс".

Ожидается, что рост стоимости газа для населения и промышленности составит 8,5 %, электроэнергии — 9 %. Ожидается, что предельный рост тарифов ЖКХ для граждан не превысит 9 %.

Перенос сроков индексации в министерстве объяснили "необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения".

Следующая за этой индексация тарифов состоится уже в июле 2024 года, уточнили в Минэкономразвития. Ранее предполагалось, что очередное повышение тарифов состоится в июле 2023 года.

Отметим, что в этом году в России уже поднимали тарифы ЖКХ. В Петербурге они увеличились на 3,8 %.

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