Экс-депутата Петрозаводска обвинили в заказном убийстве из гранатомета

Бывший депутат Петрозаводского городского совета Тимур Зорняков обвиняется по ряду уголовных статей, включая убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и попытку убийства по найму (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщил 26 ноября ТАСС. Также в отношении бывшего карельского парламентария выдвинуты обвинения в подстрекательстве к незаконному получению сведений, составляющих гостайну (ч. 4 ст. 33 — ч. 1 ст. 283.1 УК РФ), в присвоении средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Дело зарегистрировал 10 ноября Первый Западный окружной военный суд.

Как сообщило информагентство со ссылкой на источник, обвинения в убийстве и покушении на него выдвинуты в связи с эпизодом, произошедшим в Петрозаводске в сентябре 2002 года. Следствие считает, что Зорняков, бывший тогда сотрудником силового ведомства, выстрелил утром из ручного гранатомета в бронированный автомобиль. В машине находились недавно избранный в Заксобрание Карелии предприниматель Леонид Белуга и его 28-летний водитель. Бизнесмен при покушении не пострадал, однако шофер погиб. Зорняков будто бы получил за это 20 тысяч долларов.

Другие обвинения касаются присвоения 900 тысяч рублей с июня по декабрь 2023 года, когда Зорняков возглавлял местное автономное учреждение, установления ему и работникам завышенных командировочных и склонения знакомого к незаконному доступу к гостайне. Именно по обвинению в последнем преступлении в мае 2024 года Зорнякова отправили в СИЗО. В апреле 2025 года суд перевел его под домашний арест.

Зорняков участвовал в обеих чеченских кампаниях, был неоднократно награжден. Состоял депутатом Заксобрания Карелии с 2011 по 2021 год, позже был избран в Петрозаводский горсовет. Полномочия его досрочно прекратили в ноябре 2024 года.

Отметим, что в начале октября суд оштрафовал Белугу, на которого совершили покушение в 2002 году, на 500 млн рублей. Ему вменяли дачу взятки в особо крупном размере для получения разрешения на строительство жилого комплекса в Петрозаводске.

Андрей Казарлыга / Фото: страница Тимура Зорнякова в cоцсети "ВКонтакте"