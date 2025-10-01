Карельского предпринимателя Белугу оштрафовали на 500 млн рублей

Петрозаводский городской суд оштрафовал на половину миллиарда рублей предпринимателя и бывшего депутата местного Законодательного собрания Леонида Белугу, сообщили 1 октября в объединенной пресс-службе судов Карелии. Дело против Белуги рассматривали по статье о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

"Приговором суда Б. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 000 рублей", — рассказали в пресс-службе судов региона.

Согласно решению суда, Белуга должен будет выплатить на 30 тысяч рублей меньше назначенной суммы. Размер штрафа снизили до 499,97 млн рублей, засчитав подсудимому срок пребывания под стражей.

Белугу обвиняли в передаче в 2016-2020 годах взятки Геннадию Боднарчуку, бывшему тогда спикером Петрозаводского городского совета, в обмен на разрешение на строительство жилого комплекса "Свой берег" в столице республики. Как установил суд, сама взятка представляла собой скидку в размере 8,6 млн рублей на приобретение трех квартир в ЖК.

Самого Боднарчука задержали по коррупционному делу в июле 2020 года. Незадолго до наступления 2023 года суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима по делам о получении взятки в особо крупном размере, о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Спустя полгода приговор экс-спикеру гордумы смягчили до 14,5 лет лишения свободы. В начале 2025 года стало известно о том, что Боднарчук ушел на СВО, а в конце сентября местное издание "Республика" сообщила о контузии, полученной бывшим депутатом.

Андрей Казарлыга / Фото: страница Леонида Белуги во "ВКонтакте"