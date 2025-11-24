Беглов встретился с премьер-министром Кубы

Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках своего официального визита на Кубу провел встречу с премьер-министром страны Мануэлем Марреро Крусом, сообщила пресс-служба Смольного вечером 24 ноября. Темой разговора стали договоренности, достигнутые во время Дней Санкт-Петербурга на Кубе, которые прошли в ноябре 2024 года. Тогда стороны согласились сотрудничать в сфере образования и молодежной политики.

В ходе беседы Беглов передал премьер-министру Крусу "глубокую признательность" президенту республики за приглашение петербургских школьников в детский лагерь в курортном городе Варадеро. Это стало ответным шагом кубинской стороны на проект "Международная молодежная смена", в рамках которой полсотни детей из Кубы провели несколько дней в Северной столице. Они успели посетить праздник выпускников "Алые паруса", а также возложить цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Еще для них подготовили культурную и образовательную программу. В частности, посетили Эрмитаж и Петергоф.

Кроме образования и молодежной политике, губернатор Петербурга упомянул и другие направления, с которыми Россия могла бы сотрудничать с Кубой: здравоохранение фармацевтику и IT-отрасль.

"Учитывая высокую заинтересованность Кубы в инвестициях, считаю важным установление и развитие прямых связей с петербургским бизнесом. Наши компании готовы взаимодействовать с кубинскими партнёрами по разным направлениям. Одно из главных - цифровые технологии. Сотрудничество в этой сфере уже успешно развивается. <...> Полагаю, нас ждёт значительное расширение сотрудничества в этой стратегической области", – цитирует губернатора пресс-служба городской администрации.

Отметим, некоторые шаги в обмене в сфере информационных технологий уже произошли. Во время своего визита на Кубу губернатор Беглов успел подписать соглашение с министром связи островного государства. Предполагается, что Петербург поделится с кубинцами своими наработками в комплексе "Безопасный город". Эта система, в том числе, объединяет в единую систему городские камеры наблюдения. Ее используют, например, для выявления преступлений и задержания подозреваемых. Интерес к системе проявлял лично президент Кубы во время посещения ГУК "Городской мониторинговый центр" в мае 2025 года.

Визит Беглова на Кубу продолжается с 19 ноября. Делегация из Северной столицы, в которую также входит член правительства Евгений Григорьев, посетила Матансас, Сантьяго-Де-Кубу и Варадеро.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру