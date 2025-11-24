Путин обсудил с Чибисом вопросы развития Мурманской области

Президент Владимир Путин 24 ноября провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщила пресс-служба Кремля. Они обсудили вопросы газификации региона, а также развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь.

Глава региона отметил начавшуюся в 2023 году положительную тенденцию миграционного прироста, а также снижающиеся темпы сокращения численности населения за пять лет в два раза. Тем не менее задача еще не решена, отчитался Чибис.

"Тенденция начиная с конца 80-х в Советском Союзе такая, что население нашей Арктики сокращается. При том что население зарубежной Арктики растёт. А цели достигают люди. То есть какая бы у нас техника ни была, ледоколы и так далее, безусловно, наличие людей и квалифицированных кадров – одна из важных задач", - заявил Чибис, говоря о демографии в области.

Чибис отметил принципиальную важность газификации в регионе. В частности, как переход с дешевого мазута на газ скажется на населении Мурманской области. По этой причине он попросил у президента сохранить стоимость газа для промышленных потребителей на уровне среднего по Северо-Западному округу.

На встрече также обсудили вопрос укомплектованности детских садов. Путин спросил Чибиса о количестве зданий детских садов и школ, требующих капитального ремонта. В свою очередь, губернатор заявил о 100% доступности образования в школах и детских садах. Для этого в регионе построили восемь новых детских образовательных учреждений, что помогло убрать очередь. Также в Мурманске была возведена первая школа в современной России. Ее назвали "Губернаторский лицей", а в ней установили технологичное оборудование для последующей подготовки к профориентации. Это должно остановить отток молодых людей из Мурманской области, считает Чибис.

Путин встречался с Чибисом в марте 2025 года. Тогда губернатор рассказал главе государства об исполнении национальных проектов, росте малого бизнеса и мерах поддержки участников СВО.

Кирилл Дудров / Фото: Кремль