Новости 24 ноября 2025, 23:09

Платные парковки начали приносить в казну Петербурга по 25 млн рублей в сутки

Платные парковки начали приносить в казну Петербурга по 25 млн рублей в сутки

Ежедневный доход Петербурга за счет платных парковок превысил 25 млн рублей в сутки после введения дифференциального тарифа, передает "Коммерсантъ Северо-Запад" со ссылкой на директора Городского центра управления парковками Михаила Курдяева. С таким заявлением чиновник выступил на заседании челнов комиссии по транспорту в Законодательном собрании 24 ноября.

Поступления в бюджет Петербурга выросли, несмотря на то что общее число транзакций после повышения стоимости парковки снизилось на треть. До введения прогрессивного тарифа, меняющегося в зависимости от загруженности дорог, город ежедневно получал примерно 12-13 млн рублей. 

"Перестали ездить в центр, стали меньше парковаться. Количество паркований в день намного меньше, при этом доходы города увеличиваются. И свободных парковочных мест намного больше", – цитирует Курдяева газета "Коммерсантъ". 

Изменения в стоимости парковки действуют с середины октября. Раньше парковка в центральных районах Петербурга обходилась водителям в 100 рублей за час. Теперь стоимость часа стоянки зависит от загрузки конкретных улиц – стоимость часа парковки может достигать 360 рублей.

Также во время заседания комиссии депутаты поддержали инициативу фракции "Яблоко" о корректировке действующего законодательства о правилах пользования парковкой. "Яблочники" предложили отменить 15-минутный ценз на оплату парковки. Сейчас, если водитель не внесет средства за стоянку за этот период, может грозить штраф в размере 3 тысяч рублей. Депутаты предлагают позволить горожанам оплачивать парковку в течение календарных суток.

Константин Леньков


