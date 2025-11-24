Комиссия ЗакСа поддержала законопроект об увеличении срока оплаты парковки

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания 24 ноября обсудила законопроект, увеличивающий срок оплаты парковки в Петербурге до конца суток, сообщила пресс-служба петербургского отделения партии "Яблоко". Инициативу представил глава фракции в парламенте Александр Шишлов. Сейчас человек считается нарушителем, если он не заплатил за стоянку в течение 15 минут. За это полагается штраф 3 тысячи рублей. Комиссия поддержала инициативу "Яблока". Законопроект внесен 5 ноября.

В партии отметили, что из-за перебоев в работе мобильного интернета многие законопослушные автомобилисты не могут заплатить за парковку, из-за чего им потом назначают штраф. В случае принятия законопроекта водители смогут избежать таких инцидентов, связанных с техническими неполадками. Также это должно избавить комитет по транспорту от обращений в суд горожан, которые были оштрафованы из-за подобных случаев.

"Но даже в условиях нормально работающего интернета и отсутствия технических сбоев в приложении людям не всегда удобно оплачивать парковку в течение 15 минут. Справедливо ли, когда водитель опоздал на две минуты и получил штраф в 3 тысячи рублей? О таких случаях каждый из присутствующих знает", - заявил Александр Шишлов.

"Яблоко" приводит данные комтранса, судя по которым в 2024 году более 800 тысяч человек были привлечены к ответственности за неуплату парковки. Среди них почти 380 тысяч водителей смогли обжаловать в суде выписанные постановления.

В июле комитет по транспорту сообщил, что в Петербурге за первое полугодие вынесли 440,4 тысячи постановлений по делам о нарушениях правил пользования платными парковками. Кроме того, специалисты зафиксировали три тысячи случаев парковки в местах для инвалидов.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру