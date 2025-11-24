ЗакС Петербурга направил Ленинградскому полку боевой багги и гуманитарный груз

Депутаты Законодательного собрания Петербурга отправили груз Ленинградскому полку, сообщил 24 ноября председатель парламента Александр Бельский в своих социальных сетях. В зону специальной военной операции передали гуманитарную помощь, фуру с пиломатериалами и боевой багги "Тачанка", предварительно испытанный спикером ЗакСа.

"Такой комбинированный транш усиливает позиции ребят и закрывает текущие задачи на линии боевого соприкосновения", — написал Бельский.

Багги создан при поддержке ЗакСа благотворительной организацией "Аврора Фонд". Медикаменты, средства связи и радиоэлектронной борьбы были направлены по запросу российских военнослужащих. Багги можно применять для транспортировки снарядов и помощи штурмовым группам, а также для эвакуации раненых.

Спикер парламента с пониманием отметил важность помощи тыла бойцам СВО. "Петербург будет поддерживать военных сколько потребуется", - добавил он.

Депутаты ЗакСа регулярно отправляют гуманитарные грузы бойцам Ленинградского полка. Парламентарии, муниципальные депутаты Васильевского острова с правительством Петербурга и предпринимателями отправили к трехлетию воинской части более двух тонн груза. Среди отправленной поддержки не только обмундирование для военных, но и продукты, стройматериалы, одежда, сладости и игрушки для мирных жителей новых территорий.

В октябре Александр Бельский совместно с депутатами ЗакСа побывал в зоне СВО, куда доставили груз для бойцов Ленинградского полка.

Кирилл Дудров / Фото: Александр Бельский