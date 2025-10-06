Депутаты петербургского ЗакСа побывали в зоне СВО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга доставили груз для Ленинградского полка в зоне специальной военной операции, о поездке рассказал 6 октября спикер городского парламента Александр Бельский. Также в поездке приняли участие депутаты Юрий Гладунов, Павел Крупник и Константин Чебыкин.

"Привезли Ленинградскому полку новый гуманитарный груз от Петербурга — все, что особенно необходимо на передовой: обмундирование, средства связи, оборудование, FPV-дроны. Также вручили бойцам ценные подарки от города, письма и рисунки от юных петербуржцев", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

Помимо прочего, бойцам также передали полковую икону, изготовленную студентами Академии имени А. Л. Штиглица. Икону освятил настоятель Андреевского собора иерей Артемий.

Также депутаты в рамках поездки посетили Мариуполь, о чем рассказал Telegram-канал "Побратимство Петербурга и Мариуполя". Там они осмотрели восстанавливаемое специалистами из Северной столицы здание драматического театра.

Как сообщал ранее Бельский, всего для передачи бойцам удалось собрать более двух тонн груза. Помимо вещей для военных конвой доставил также груз для местных жителей. Им передали продукты, стройматериалы, одежду, сладости и игрушки для детей.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Бельского