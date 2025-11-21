Бельский и Милонов обратились к участникам форума молодых парламентариев в ЗакСе

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский обратился с приветственным словом к участникам первого Всероссийского форума молодых парламентариев, которое состоялось в Мариинском дворце. Также на заседании провел лекцию депутат Госдумы Виталий Милонов и выступил глава комиссии ЗакСа по молодежной политике Андрей Малков.

В своем выступлении Бельский назвал молодежный парламент "важной связью между властью и молодежью". Также он поделился мнением о том, дублирует ли подобный орган работу депутатского корпуса.

— Хотя может показаться, что наш молодежный парламент дублирует работу депутатов, на самом деле мы работаем над созданием площадки для обсуждения актуальных вопросов, которые волнуют наше молодое поколение. Мы вас слушаем и стараемся реализовать ваши идеи, — приводит слова Бельского пресс-служба ЗакСа.

Милонов устроил для слушателей лекцию "Как провести законопроект" и поделился соображениями относительно работы депутатов, о чем сообщил в своем Telegram-канале. "Настоящий депутат начинается не с мандата и не с красивого значка. Он начинается с двора, с парадной, с очереди в поликлинике. Если ты не знаешь своих людей в лицо, не слышишь мам с колясками, учителей, семьи наших бойцов СВО, значит, тебе рано лезть в законотворчество", — высказал мнение парламентарий.

Форум привлек участников из более чем 20 регионов России, от Калининградской области до Камчатского края. В их числе был замечен и экс-глава петербургского отделения МГЕР, депутат МО "Купчино" Александр Маликов. В октябре он сообщил о возвращении в Петербург из зоны СВО, где находился в течение года.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания