Депутат МО "Купчино" Маликов после года на СВО вернется в Петербург

Координатор "Молодой гвардии Единой России" по СЗФО, депутат МО "Купчино" Александр Маликов заявил о намерении возвратиться в Петербург после проведенного года на СВО, об этом он написал в своем telegram-канале 11 октября.

По словам Маликова, "год в зоне СВО пролетел как один миг"., при этом он успел послужить за это время "на разных направлениях и в подразделениях". "За это время я многое переосмыслил, приобрел настоящих друзей, братьев. Надеюсь, мы пронесем нашу дружбу через года. Благодарю всех, кто поддерживал всё это время не только словом, но и делом!" — написал он.

Маликов пообещал, что работа по достижению целей СВО продолжится и в Петербурге, высказавшись о важности поддержки военнослужащих.

О том, что Маликов подписал контракт с Минобороны, стало известно в середине октября 2024 года. Тогда он сообщил, что будет проходить службу в составе бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". В апреле 2025 года он заявил о продлении контракта с Минобороны.

Впервые Маликов получил депутатский мандат в МО "Купчино" по итогам выборов в 2014 году. Нынешний созыв стал для него уже третьим по счету, при этом на СВО он отправился спустя месяц после переизбрания.

С 2018 по 2025 год Маликов был главой петербургского отделения МГЕР. В марте его на этом посту сменил Александр Амелин.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Маликова