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Муниципал 11:34

Депутат МО "Купино" Александр Маликов отправился добровольцем на СВО

фото ЗакС политика Депутат МО "Купино" Александр Маликов отправился добровольцем на СВО

Глава петербургского отделения МГЕР, депутат МО "Купчино" Александр Маликов в качестве добровольца отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщили 12 октября в партии "Единая Россия", от которой он месяц назад переизбирался в муниципальный совет. Также вместе с ним на службу отправился замглавы администрации МО "Купчино" Сергей Христенко. 

"Я подписал контракт и буду проходить службу в зоне специальной военной операции в составе бригады ГРОМ "Каскад". Это несомненно непростое, но лично для меня важное решение", - написал Маликов на своей странице VK утром 14 октября. 

Всего, по данным "Единой России", участие в спецоперации принимает более 200 активистов из "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты". 

Первая бригада беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" в Вооружённых силах России, которая в основном занимается работой с БПЛА, была создана в самом начале СВО, в марте 2022 года. В ее составе числятся многие депутаты различных уровней. 

Напомним, два года назад, в период объявления частичной мобилизации, соратники Маликова в беседе ЗАКС.Ру рассказывали, при каких условиях руководитель МГЕР отправится в зону СВО.

Константин Леньков / Фото со станицы Александра Маликова VK


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