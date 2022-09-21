"Готов все побросать и поехать": Как петербургские сторонники спецоперации отреагировали на мобилизацию

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.РуПетербургские активисты и политики, которые выступали в поддержку российской армии во время специальной военной операции на Украине, положительно отнеслись к решению о частичной мобилизации. В разговоре с ЗАКС.Ру большинство из них рассказали о готовности отправиться в зону СВО, но при получении повестки.

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу утром 21 сентября заявил, что планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Среди них, в первую очередь, должны быть те, кто уже проходил военную службу или имеют специальные военно-учетные специальности. Студентов и молодых людей, подлежащих призыву на срочную службу, по уверению властей, привлекать к мобилизации не будут. Также мобилизация не затронет депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Глава МО "Большая Охта", в котором недавно подписали резолюцию в поддержку президента Владимира Путина и специальной военной операции в ответ на пацифистское заявление мундепов из МО "Смольнинское", Николай Паялин рассказал ЗАКС.Ру, что задумался об участии в боевых действиях.

- [Собираюсь ли я] идти на [спецоперацию]? Я думаю на эту тему, - ответил мундеп.

Еще один муниципал, который критиковал выступление совета МО "Смольнинское", Станислав Пайкин подтвердил, что готов отправиться на спецоперацию, если получит повестку. Решение президента Владимира Путина объявить частичную мобилизацию он тоже считает правильным.

- Родину надо любить и защищать, поэтому выступаю на стороне Верховного главнокомандующего. Как будет повестка - будем выдвигаться, - сказал Пайкин.

Он подчеркнул, что ЛДПР направляла своих членов на Донбасс еще до объявления мобилизации. В частности, от партии в ЛДНР работают волонтерские группы, а депутат МО "Шувалово-Озерки" Михаил Тихонов уже месяц находится на Украине в статусе контрактника. Пайкин рассказал, что уже более 10 членов ЛДПР в ближайшие дни отправятся в военкомат для прохождения медкомиссии.

В пресс-службе "Молодой гвардии Единой России" на вопрос ЗАКС.Ру о возможной мобилизации участников движения рассказали, что большинство сторонников МГЕР не подлежат призыву - там в основном студенты. Однако 30-летний глава петербургской ячейки "Молодой гвардии" Александр Маликов не станет уклоняться службы, если получит повестку.

- В случае, если Александра Маликова призовут в армию - пойдёт. На данный момент Александр планирует продолжать оказывать помощь мирному населению на территории Донбасса, - рассказали в пресс-службе.

В МГЕР отметили, что движение постоянно проводит гуманитарные акции на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Лидер петербургского отделения движения "Общество.Будущее" Савва Федосеев, который скорее выступает за воссоединение России с ЛДНР, нежели за проведение спецоперации, написал в своем Telegram-канале, что частичная мобилизация в нынешнем формате вызвала у него противоречивые чувства. Впрочем, он намерен посетить военкомат на следующей неделе.

"В первую волну мобилизация я не попаду. Но на следующей неделе схожу в военкомат, узнаю, надо ли мне пройти обследования или донести какие-то документы. Если меня призовут, то бегать от повестки не буду", - написал Федосеев.

Член ОБ рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что он не сможет попасть на фронт в ближайшее время - он студент магистратуры и еще не прошел срочную службу. Он продолжит оказывать гуманитарную поддержку российским военным. Сколько сторонников движения могут быть мобилизованы, он уточнить не смог.

Одним из первых в районный военкомат отправился адвокат Алексей Калугин, который чаще всего занимается защитой задержанных на протестных митингах, включая участников пацифистских акций. Утром 21 сентября отправился в военный комиссариат Московского района. По его словам, перед входом была большая очередь.

- Я уже довольно давно думал о том, что нужно помогать нашим войскам, несмотря на то, что работаю с различными правозащитными организациями, которые выступают с пацифисткой позицией. Моя личная позиция очень сильно отличается. Никогда не выступаю против своей страны, несмотря на свою оппозиционность, - рассказал Калугин.

Он отметил, что у него на сегодняшний день нет военного билета и он не смог записаться в ряды Вооруженных сил.

- Если моя помощь государству потребуется - я готов хоть сегодня все побросать и поехать, честно, - сказал адвокат.

При этом он подчеркнул, что и дальше будет защищать интересы задержанных на пацифистских акциях в судах.

Константин Леньков