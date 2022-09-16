Петербургское отделение ЛДПР просит Беглова распустить МО "Смольнинское"

Руководство петербургского отделения ЛДПР обратилось к губернатору Александру Беглову с призывом начать процедуру роспуска муниципального совета МО "Смольнинское". Причиной этому стало недавнее заявление мундепов к депутатам Государственной думы с критикой президента Владимира Путина и специальной военной операции. Об этом сообщил член координационного совета партии Станислав Пайкин на своей странице "ВКонтакте" 15 сентября.

В нем говорится, что в ЛДПР считают недопустимым подобные действия мундепов во время специальной военной операции на территории Украины. По их мнению, в такое время нельзя ставить под сомнение решения президента Путина.

Представители ЛДПР полагают, что Беглов может предложить Законодательному собранию распустить совет. Кроме того, на днях Смольнинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, которая добивалась признания факта непроведения депутатами собраний на протяжении трех месяцев.

Вдобавок к письму к губернатору партийцы обратились к своему лидеру Леониду Слуцкому, чтобы думская фракция попросила начальника петербургского Главка Романа Плугина привлечь мундепов к ответственности.

Письма подписаны заместителем координатора отделения Алексеем Горлановым и членами координацонного совета Станиславом Пайкиным и Максимом Стецурой.

Депутат МО "Смольнинское" Дмитрий Балтруков в разговоре с ЗАКС.Ру отмечал, что для роспуска совета потребуется много времени. В первую очередь для этого необходимо дождаться вступления решения суда в силу. У муниципального совета есть еще полгода на обжалование постановления. Кроме того, процедура рассмотрения обращения губернатора в ЗакСе может занять длительное время, предполагает Балтруков.

Напомним, после резонансного заседания совета депутатов МО "Смольнинское" на пятерых участников встречи составили протоколы по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Суд назначил им штрафы от 44 до 47 тысяч рублей.

Константин Леньков