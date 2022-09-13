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Выборы - 2022

Муниципал 19:45

Совет депутатов МО "Смольнинское" оказался под угрозой роспуска

фото ЗакС политика Совет депутатов МО "Смольнинское" оказался под угрозой роспуска

Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к депутатам муниципального совета МО "Смольнинское" и счел, что совет в первой половине 2021 года (с января по апрель) проявил бездействие. Об этом сообщил в своем микроблоге мундеп Никита Юферев. Таким образом, губернатор получил юридическую возможность через Законодательное собрание распустить совет.

"Два года у них не получалось, а в этот раз решили отправить на роспуск. <...> Но это долгая процедура. Год-два будем депутатами. Проведём ещё не одно заседание", - рассказал мундеп.

Коллеги Юферева намерены обжаловать судебное решение.

Напомним, что деятельность нынешнего состава совета де-факто оказалась парализована почти с самого его избрания в 2019 году. Глава Григорий Ранков конфликтует со своими оппонентами, которые не могут собраться в здании муниципалитета, достичь кворума и выбрать нового главу.

Отметим, что на прошлой неделе депутаты МО "Смольнинское" стали героями еще одного громкого сюжета, связанного с судопроизводством: на заседании они решили обратиться к Государственной думе с критикой деятельности президента и, в частности, с критикой военной спецоперации на Украине. Поступок обернулся для пятерых человек протоколами, составленными по административной статье о дискредитации армии.


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Юферев Никита Андреевич
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Ранков Григорий Михайлович 
Юферев Никита Андреевич 

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