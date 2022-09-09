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Муниципал 14:15

На пятерых мундепов МО "Смольнинское" составили протоколы по статье о дискредитации армии

фото ЗакС политика На пятерых мундепов МО "Смольнинское" составили протоколы по статье о дискредитации армии

Сотрудники полиции 9 сентября составили пять протоколов в отношении депутатов местного совета МО "Смольнинское", сообщил ЗАКС.Ру мундеп Никита Юферев. Его, а также Дмитрия Балтрукова, Анну Киселеву, Дмитрия Палюгу и Ивана Чеботаря собираются судить за дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Им грозят штрафы до 50 тысяч рублей.

- Все проходило очень скучно. По очереди заходили, оформляли, подписывали. Наш адвокат давал советы, где и что написать. Мы в Смольнинском уже привыкли. Уже третий раз в этом отделе полиции, - рассказал Юферев.

Всего в отдел полиции явились семеро человек. Двоих депутатов не стали привлекать к ответственности. Для Балтрукова это уже второй протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил. Первый на него составили еще в начале августа, но заседание до сих пор не состоялось. При повторном нарушении ст. 20.3.3 КоАП ему может грозить уголовная ответственность (ст. 280.3 УК).

Поводом для составления протокола стало заседание муниципального совета 7 сентября. На нем депутаты решили обратиться в Государственную думу с критикой президента Владимира Путина и специальной военной военной операции на территории Украины.

Вечером 8 сентября участникам встречи поступили приглашения в отдел полиции для составления протоколов. СМС от участкового пришли даже тем, кто не подписывал письмо.

Константин Леньков


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Смольнинское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Балтруков Дмитрий Николаевич
Киселева Анна Сергеевна
Палюга Дмитрий Сергеевич
Чеботарь Иван Кириллович
Юферев Никита Андреевич
Упоминаемые персоны
Балтруков Дмитрий Николаевич 
Киселева Анна Сергеевна 
Палюга Дмитрий Сергеевич 
Чеботарь Иван Кириллович 
Юферев Никита Андреевич 

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