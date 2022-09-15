Мундепам Смольнинского назначили штрафы на 225 тысяч рублей за письмо про Путина

В Петербурге оштрафовали всех пятерых депутатов из МО "Смольнинское", которые рискнули обратиться в Госдуму с критикой президента и спецоперации. Суд выписал им штрафы от 44 до 47 тысяч рублей. ЗАКС.Ру рассказывает, как судили депутатов скандального муниципалитета, который в этот раз привлек внимание не только города, но и страны.

В четверг, 15 сентября, Смольнинский районный суд оштрафовал ещё троих депутатов МО "Смольнинское" Ивана Чеботаря, Анну Киселеву и Дмитрия Балтрукова на 44 тысячи рублей каждого по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Накануне суд также признал виновным Никиту Юферева (штраф — 46 тысяч). Ещё днём ранее — Дмитрия Палюгу (штраф — 47 тысяч). Ни один из них вину не признал. Депутаты собираются обжаловать решения районного суда.

Дмитрий Балтруков, фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Поводом для штрафов стало собрание депутатов 7 сентября на крыльце здания муниципалитета. На нем обсуждали предложение Палюги направить запрос депутатам Госдумы с негативной оценкой деятельности президента Владимира Путина и специальной военной операции на Украине.

Заявление мундепов получило широкую огласку в российских и мировых СМИ. Уже на следующий день после заседания участники встречи получили приглашения в отдел полиции для составления протоколов по статье 20.3.3 КоАП РФ.

В протоколах говорилось, что депутаты дискредитировали органы власти. К такому выводу полицейские пришли из-за текста обращения к парламентариям Госдумы. В протоколе было также указано, что обращение было адресовано неопределенному кругу лиц, что якобы доказывает их злой умысел.

Несмотря на попытки мундепов объяснить, что они в рабочем формате обсуждали возможный депутатский запрос в Госдуму, суд встал на сторону правоохранительных органов. Палюга, как инициатор обращения, получил наибольший штраф — 47 тысяч рублей. Юферев, который на собрании положительно высказался об инициативе, получил штраф 46 тысяч рублей. Остальные подписавшиеся депутаты, которые не озвучивали никаких реплик, получили штрафы по 44 тысяч рублей. В разговоре с ЗАКС.Ру адвокат Никифор Иванов отметил, что, по его мнению, наказать хотели мундепов именно за их голоса "за", то есть за их депутатскую позицию. Всего в отдел полиции вызвали семерых мундепов. Двоих из них, воздержавшихся от голосования, отпустили без протоколов.

Никита Юферев, фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Депутат Анна Киселева в суде заявила, что не поддерживала "дискредитирующие" высказывания Палюги, а лишь голосовала за обращение к депутатам Государственной думы во время очередного заседания совета.

Во время заседаний защитник Иванов указывал, что муниципалов нельзя привлечь к ответственности за мнение, озвученное во время голосования (п. 9 ст. 40 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации").

Также, по мнению защиты, протоколы были составлены с фактической ошибкой. По мнению полицейских, депутаты собрались у здания на Суворовском проспекте, но здание муниципалитета находится на Одесской улице.

В материалах дела также упоминался врио главы МО Григорий Ранков, который сообщил МВД, что собрание депутатов нелегитимно, поскольку он не созывал его. Из-за продолжающегося конфликта между Ранковым и депутатами совета, последним не дают собираться в здании муниципалитета. Им приходится проводить свои встречи на крыльце. Врио главы округа часто обращается в суд чтобы оспорить решения депутатов. Из-за этого суд недавно разрешил распустить муниципальный совет — депутаты якобы не проводили правомочных собраний в течение трех месяцев.

- Я думаю, что никому нельзя высказываться так, чтобы это разлетелось по всем медиа. Я думаю, если бы наше письмо осталось без особого внимания, если бы о нем написали лишь несколько региональных СМИ, конечно, нас никто бы наказывать не стал, - поделился мнением Палюга после заседания 13 сентября.

Официальные лица Петербурга тоже не остались в стороне от обсуждения ситуации в "Смольнинском". В частности, поступок мундепов прокомментировали в Законодательном собрании. Спикер городского парламента Александр Бельский во время брифинга с осуждением высказался об участниках скандального собрания на крыльце.

- Вы знаете, моя позиция в этом плане достаточно жесткая. Я никогда ее не скрывал... Скажу так, я всегда всё пытаюсь перенести в простую плоскость. Я сам жил в Петербурге, во дворе. Мы, конечно, во дворе за такие вещи ребят могли побить. Но здесь должны разбираться правоохранительные органы, - сказал Бельский.

Слова председателя ЗакСа тут же подхватили муниципалы-единороссы. На их страницах "ВКонтакте" появились посты в поддержку президента Путина с критикой коллег из "Смольнинского". Глава одного из муниципалитетов, где опубликовали подобное заявление, Дмитрий Иванов из МО "Горелово", пояснил корреспонденту ЗАКС.Ру свою мотивацию.

- Потому что так нельзя, как они… Должны уважать выбор людей, а не бунтовать и пиариться перед довыборами, - пояснил муниципал.

На прямой вопрос о том, просил ли его кто-то опубликовать "ответ", глава округа не ответил.

Также к теме подключились районные паблики "Единой России". Даже мундепы, которые получили свои мандаты лишь на прошлой неделе после муниципальных довыборов, тоже в едином порыве публиковали посты с критикой коллег из Смольнинского: это Наталья Озерова, Михаил Ломасов из МО "Прометей" и Егор Дрозд из МО "Невская застава".

"Дворовый" пассаж Бельского получил ответ от депутата Палюги — мундеп вызвал спикера на боксерский поединок. На момент публикации материала спикер никак вызов не прокомментировал.

На фоне скандала с МО "Смольнинское" в других регионах ряд оппозиционных муниципальных депутатов тоже начали выступать с критикой властей.

- Приятно, что это нашло отклик у людей. На самом деле, это и было нашей целью. Мы не ожидали, что вообще такое количество отзовется, - добавил Палюга.

Дмитрий Палюга, фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Похожим образом поступили в столичном округе Ломоносовский. Кроме того, со своей инициативой выступила петербургская мундеп из МО "Семеновский" Ксения Торстрем, которая предложила мундепам со всей страны подписать обращение про Путина. По состоянию на 15 сентября, к инициативе присоединились 66 человек, сообщила Торстрем ЗАКС.Ру. Несмотря на "мягкие" формулировки в заявлении, минимум одному подписанту грозит штраф за дискредитацию армии. Вчера полиция позвонила муниципалу из "Московской заставы" Александру Будбергу с требованием явиться в отдел.

Константин Леньков