Подписавшего петицию про Путина мундепа из "Московской заставы" вызвали в полицию

Муниципального депутата МО "Московская застава" Александра Будберга вызвали для дачи объяснений в отдел полиции из-за его подписи под обращением муниципальных депутатов с критикой президента. Сотрудник полиции в телефонном разговоре с мундепом 14 сентября пояснил, что это связано с проверкой прокуратуры по статье о дискредитации Вооруженных сил.

- Мне с вас надо будет взять объяснения по поводу проверочки, проводимой прокуратурой по поводу сайта и дискриминации Вооруженных сил Российской Федерации. Мне нужно вас опросить, - сказал сотрудник полиции (запись разговора есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Будберг попросил сотрудника МВД направить ему повестку для дачи объяснений. В разговоре с ЗАКС.Ру мундеп добавил, что собирается явиться по требованию правоохранительных органов.

-Думаю, схожу, по крайней мере узнаю, что там за люди этими вопросами занимаются и какой у них интеллектуальный уровень, - сказал депутат.

Напомним, после обращения группы мундепов из Смольнинского к Государственной думе с критикой президента Владимира Путина и специальной военной операции депутаты других муниципалитетов тоже решили выступить с похожей инициативой. Петербургский депутат из МО "Семеновский" Ксения Торстрем запустила сбор подписей под коллективным обращением. В разговоре с ЗАКС.Ру она отметила, что в их заявлении специально избегают жестких формулировок, чтобы не подвергать подписантов рискам уголовной и административной ответственности.

По состоянию на 14 сентября, к инициативе присоединились более 60 депутатов из разных регионов страны. Часть из них — из Петербурга. Также в суде начали рассматривать административные дела в отношении депутатов МО "Смольнинское". Двое уже получили штрафы по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Константин Леньков