Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 17:18

Суд оштрафовал депутата МО "Смольнинское" Юферева на 46 тысяч рублей

фото ЗакС политика Суд оштрафовал депутата МО "Смольнинское" Юферева на 46 тысяч рублей

В Смольнинском районном суде Петербурга 14 сентября оштрафовали еще одного депутата МО "Смольнинское" Никиту Юферева по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Мундепу назначили штраф в размере 46 тысяч рублей из-за обращения к Государственной думе с критикой президента и спецоперации. 

Судья решила, что Юферев на собрании депутатов МО "Смольнинское" 7 сентября якобы дискредитировал действия государственной власти и воспрепятствовал выполнению полномочий органов РФ за рубежом. Это якобы выражалось в поддержке инициативы его соратника, депутата Дмитрия Палюги, который предложил обратиться к депутатам Госдумы с претензиями в адрес президента Владимира Путина.

Юферев в суде заявил, что не делал ничего противозаконного. Закон позволяет депутатам направлять обращения. Его решение поддержать инициативу Палюги он тоже не считает проступком. 

- Мне вменяется то, что я поддержал действия Палюги, но Палюга не совершал ничего противозаконного. Он внес в соответствии с регламентом проект решения, доложил его на заседании муниципального совета. Насколько мне известно, никаких официальных актов о том, что Палюга совершил что-то противозаконное, в силу не вступило. То, что мне вменяется поддержка его действий — да, я действительно проголосовал "за" ,но действия Палюги законны, пока не вступило в силу какое-либо решение, - сказал Юферев. 

Адвокат Никифор Иванов, который представлял Юферева в суде, заявил, что его доверитель лишь поддержал инициативу коллеги в рамках его депутатских полномочий. Он отметил, что муниципального депутата нельзя привлечь к ответственности за его решения во время голосования. 

Защитник добавил, что протокол об административном правонарушении был составлен с ошибками. В частности, силовики указали неверный адрес собрания, а также нашли признаки дискредитации органов власти в действиях мундепов, не имея для этого специальных знаний. 

Накануне этот же суд оштрафовал муниципального депутата Дмитрия Палюгу на 47 тысяч рублей за аналогичное деяние. Всего было составлено пять административных протоколов на участников встречи депутатов. Завтра Смольнинский суд рассмотрит еще три дела: в отношении Ивана Чеботаря, Дмитрия Балтрукова и Анны Киселевой. Им грозят штрафы до 50 тысяч рублей. 

Заявление муниципальных депутатов широко освещалось в российских и иностранных изданиях. На действия мундепов также отреагировали в Законодательном собрании Петербурга. Спикер городского парламента Александр Бельский высказал свою "жесткую" позицию, осудив муниципалов. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Смольнинское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Палюга Дмитрий Сергеевич
Пока еще нет голосов...
Юферев Никита Андреевич
Упоминаемые персоны
Палюга Дмитрий Сергеевич 
Юферев Никита Андреевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама