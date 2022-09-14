Суд оштрафовал депутата МО "Смольнинское" Юферева на 46 тысяч рублей

В Смольнинском районном суде Петербурга 14 сентября оштрафовали еще одного депутата МО "Смольнинское" Никиту Юферева по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Мундепу назначили штраф в размере 46 тысяч рублей из-за обращения к Государственной думе с критикой президента и спецоперации.

Судья решила, что Юферев на собрании депутатов МО "Смольнинское" 7 сентября якобы дискредитировал действия государственной власти и воспрепятствовал выполнению полномочий органов РФ за рубежом. Это якобы выражалось в поддержке инициативы его соратника, депутата Дмитрия Палюги, который предложил обратиться к депутатам Госдумы с претензиями в адрес президента Владимира Путина.

Юферев в суде заявил, что не делал ничего противозаконного. Закон позволяет депутатам направлять обращения. Его решение поддержать инициативу Палюги он тоже не считает проступком.

- Мне вменяется то, что я поддержал действия Палюги, но Палюга не совершал ничего противозаконного. Он внес в соответствии с регламентом проект решения, доложил его на заседании муниципального совета. Насколько мне известно, никаких официальных актов о том, что Палюга совершил что-то противозаконное, в силу не вступило. То, что мне вменяется поддержка его действий — да, я действительно проголосовал "за" ,но действия Палюги законны, пока не вступило в силу какое-либо решение, - сказал Юферев.

Адвокат Никифор Иванов, который представлял Юферева в суде, заявил, что его доверитель лишь поддержал инициативу коллеги в рамках его депутатских полномочий. Он отметил, что муниципального депутата нельзя привлечь к ответственности за его решения во время голосования.

Защитник добавил, что протокол об административном правонарушении был составлен с ошибками. В частности, силовики указали неверный адрес собрания, а также нашли признаки дискредитации органов власти в действиях мундепов, не имея для этого специальных знаний.

Накануне этот же суд оштрафовал муниципального депутата Дмитрия Палюгу на 47 тысяч рублей за аналогичное деяние. Всего было составлено пять административных протоколов на участников встречи депутатов. Завтра Смольнинский суд рассмотрит еще три дела: в отношении Ивана Чеботаря, Дмитрия Балтрукова и Анны Киселевой. Им грозят штрафы до 50 тысяч рублей.

Заявление муниципальных депутатов широко освещалось в российских и иностранных изданиях. На действия мундепов также отреагировали в Законодательном собрании Петербурга. Спикер городского парламента Александр Бельский высказал свою "жесткую" позицию, осудив муниципалов.

Константин Леньков