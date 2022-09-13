Мундепа МО "Смольнинское" Палюгу оштрафовали за дискредитацию армии

Смольнинский районный суд Петербурга 13 сентября оштрафовал депутата МО "Смольнинское" Дмитрия Палюгу по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) на 47 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Палюга был инициатором обращения мундепов к депутатам Государственной думы с критикой президента и специальной военной операции на Украине.

Встреча, на которой решался вопрос об обращении в федеральный парламент, проходила 7 сентября на крыльце здания местной администрации МО "Смольнинское". В ней участвовали десять мундепов, двое из которых - по видеосвязи. Обращение подписали семеро депутатов. Уже на следующий день, 8 сентября, про заявление петербургских муниципалов написали многие российские и иностранные СМИ. В тот же день участников собрания вызвали в отдел полиции для составления протоколов по статье о дискредитации Вооруженных сил.

На заседании Смольнинского районного суда выступили сам Палюга и его адвокат Никифор Иванов. Они просили отложить рассмотрение дела на две недели из-за сжатых сроков для ознакомления с материалами. Судья отказала.

При обозрении материалов дела судья озвучила запрос сотрудников полиции к главе полиции Григорию Ранкову. Силовики интересовались, кто созывал собрание и какие вопросы были в повестке заседания. В своем ответе глава МО заявил, что мундепы собрались самовольно. Кроме того, Ранков передал записи с камер видеонаблюдения со списком присутствующих. Также в суде просмотрели запись трансляции заседания 7 сентября.

Депутат МО "Смольнинское" Дмитрий Палюга в суде вину не признал.

— Не усматриваю в данном деянии признаков какого-либо преступления. Считаю, что заведение подобного дела и является препятствием мне в осуществлении моей депутатской деятельности, - заявил Палюга.

Адвокат Иванов в суде указал, что в протоколе есть некоторые неточности, которые, по его мнению, могут служить причиной для прекращения производства или отправки материалов дела на доработку. В частности, там, по словам защитника, неверно был указан адрес, где проходило собрание мундепов. Кроме того, сотрудники полиции не опросили лингвистов на наличие в выступлении его доверителя признаков дискредитации армии.

Судья доводы защитника не поддержала и назначила Дмитрию Палюге штраф в 47 тысяч рублей.

Дела в отношении ещё четверых депутатов "Смольнинского" (Никиты Юферева, Ивана Чеботаря, Дмитрия Балтрукова и Анны Киселевой) суд рассмотрит до конца недели. Им также грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Константин Леньков