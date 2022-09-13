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Муниципал 19:37

Мундепа МО "Смольнинское" Палюгу оштрафовали за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Мундепа МО "Смольнинское" Палюгу оштрафовали за дискредитацию армии

Смольнинский районный суд Петербурга 13 сентября оштрафовал депутата МО "Смольнинское" Дмитрия Палюгу  по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП)  на 47 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Палюга был инициатором обращения мундепов к депутатам Государственной думы с критикой президента и специальной военной операции на Украине. 

Встреча, на которой решался вопрос об обращении в федеральный парламент, проходила 7 сентября на крыльце здания местной администрации МО "Смольнинское". В ней участвовали десять мундепов, двое из которых - по видеосвязи. Обращение подписали семеро депутатов. Уже на следующий день, 8 сентября, про заявление петербургских муниципалов написали многие российские и иностранные СМИ. В тот же день участников собрания вызвали в отдел полиции для составления протоколов по статье о дискредитации Вооруженных сил. 

На заседании Смольнинского районного суда выступили сам Палюга и его адвокат Никифор Иванов. Они просили отложить рассмотрение дела на две недели из-за сжатых сроков для ознакомления с материалами. Судья отказала. 

При обозрении материалов дела судья озвучила запрос сотрудников полиции к главе полиции Григорию Ранкову. Силовики интересовались, кто созывал собрание и какие вопросы были в повестке заседания. В своем ответе глава МО заявил, что мундепы собрались самовольно. Кроме того, Ранков передал записи с камер видеонаблюдения со списком присутствующих. Также в суде просмотрели запись трансляции заседания 7 сентября. 

Депутат МО "Смольнинское" Дмитрий Палюга в суде вину не признал. 

— Не усматриваю в данном деянии признаков какого-либо преступления. Считаю, что заведение подобного дела и является препятствием мне в осуществлении моей депутатской деятельности, - заявил Палюга. 

Адвокат Иванов в суде указал, что в протоколе есть некоторые неточности, которые, по его мнению, могут служить причиной для прекращения производства или отправки материалов дела на доработку. В частности, там, по словам защитника, неверно был указан адрес, где проходило собрание мундепов. Кроме того, сотрудники полиции не опросили лингвистов на наличие в выступлении его доверителя признаков дискредитации армии. 

Судья доводы защитника не поддержала и назначила Дмитрию Палюге штраф в 47 тысяч рублей. 

Дела в отношении ещё четверых депутатов "Смольнинского" (Никиты Юферева, Ивана Чеботаря, Дмитрия Балтрукова и Анны Киселевой) суд рассмотрит до конца недели. Им также грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. 

Константин Леньков


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