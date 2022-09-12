Депутат МО "Семеновский" собирает подписи коллег из других городов под обращением к президенту

Группа муниципальных депутатов из Москвы и Петербурга 12 сентября начали сбор подписей мундепов под обращением с критикой президента Владимира Путина. Организатором инициативы выступила Ксения Торстрем из МО "Семеновский". В разговоре с ЗАКС.Ру она сказала, что таким образом с единомышленниками решила поддержать депутатов МО "Смольнинское", которых собираются судить за критическое обращение про главу государства.

- Мы были вдохновлены, хотели поддержать, потому что сейчас это все опасно. Чтобы люди подписали, нужен более-менее безопасный текст, если такой может быть. Мы придумали такой короткий лаконичный текст. Никого не дискредитируем, не оскорбляем, ни к чему не призываем, - рассказала Торстрем.

Через пару часов после публикации среди подписавшихся отметились порядка 20 депутатов. Петербург в этом списке представляют мундепы из МО "Дворцовый округ", МО "Литейный округ", МО "Владимирский округ", МО "Нарвский округ", МО "Семеновский", МО "Смольнинское", МО "Гавань", МО № 72, МО № 15, и муниципал из Колпино. Еще семеро подписавшихся из Москвы. Торстрем рассказала, что муниципалы продолжают присоединяться к акции. Сейчас там около 35 человек. Чтобы избежать провокаций, желающие подписать должны оставить контактные данные, чтобы подтвердить свою личность.

Ранее с похожим обращением выступили депутаты муниципального совета МО "Смольнинское". За их письмо депутатам Госдумы с критикой президента и специальной военной операции на нескольких человек составили протоколы по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Им грозят штрафы до 50 тысяч рублей.

Константин Леньков