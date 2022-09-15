"Большая Охта" спорит о больших делах

Депутаты МО "Большая Охта" 15 сентября приняли резолюцию в поддержку Владимира Путина и спецоперации. Затем решили предложить сделать то же самое другим муниципалам Петербурга. За этим наблюдали местные жители, которые пришли на заседание в надежде, что совет обсудит реновацию.

Не вопрос местного значения

Глава муниципального совета МО "Большая Охта" Николай Паялин отреагировал на историю с депутатами МО "Смольнинское", которые посмели критиковать специальную военную операцию и Владимира Путина, за что получили крупные штрафы. О мундепах "Смольнинского" с осуждением уже высказался спикер ЗакСа Александр Бельский, а затем их принялись отчитывать в соцсетях другие муниципалы. Паялин оказался едва ли не первым, кто сделал то же самое вживую, прямо во время очередного заседания совета.

Он предложил коллегам высказать отношение к спецоперации, а затем зачитал резолюцию в поддержку политики Путина. Ее утвердили голосами всех присутствовавших на тот момент членов совета. За полчаса до этого глава муниципалитета настоял на том, что тема комплексной развитии территорий не относится к вопросам местного значения и обсуждать на заседании совета инициативу об отмене КРТ нельзя.

Соответствующий проект подготовила депутат от "Справедливой России" Манефа Королева. Она заявила, что в принятом Заксобранием законе слишком много размытых формулировок и лучше его отменить, чтобы потом, после обсуждения с жителями, подготовить новый вариант. Подобные предложения уже обсуждали в нескольких муниципальных совета города. МО "Автово" даже утвердило инициативу об отмене спорного закона и внесло ее в ЗакС.

В "Большой Охте" 308 домов. 42 из них – панельные "хрущевки", которые в теории могут попасть под снос, если программу новой реновации запустят. Жители этих домов летом подписывали коллективные обращения и объединялись в локальные чаты. Теперь их представители, узнав об инициативе Королевой, пришли на заседание совета. Некоторые ради этого отпросились с работы.

Королева избралась в совет в 2019 году. До этого она была активисткой в своем жилом комплексе. Сажала вместе с соседями деревья и занималась другими локальными инициативами, пока не решила, что с мандатом муниципального депутата добиться можно большего. Спустя три года она стала главным оппозиционером в местном совете и головной болью для Паялина и его команды. В центре внимания Королевой обычно вопросы экологии и благоустройства, но мимо темы КРТ после многочисленных обращений жителей она пройти не смогла.

- Тысячи граждан "Большой Охты" затрагивает новый закон, - сказала мундеп на заседании. - Формулировки закона в настоящее время не защищают жителей.

Паялин на это заявил, что обсуждаемый вопрос не относится к полномочиям органов местного самоуправления.

- Если он не относится к полномочиям местного самоуправления, то и выходить с инициативой законодательной мы не имеем права. "Большая Охта" – несмотря на то, что про неё пишут – популизмом не страдает. Лично я не вижу оснований, чтобы включать этот вопрос в повестку, - объяснил глава.

В защиту Королевой выступила самовыдвиженка Яна Козинец. Она не член команды Паялина, но и к его ярым критикам не относится. Сама мундеп утверждает, что выступает "за адекватность". Козинец предложила хотя бы обсудить инициативу. Однако пять из семи депутатов проголосовали за то, чтобы вообще не включать ее в повестку.

Вопрос местного значения

Все остальные темы обсудили достаточно быстро. В самом конце заседания Паялин и Королева снов столкнулись лбами. Глава муниципалитета обвинил депутата в дружбе с оппозиционерами и попросил высказать свою позицию по вопросу специальной военной операции. Та, не понимая, почему должна отчитываться по этому вопросу, поспешила покинуть здание муниципалитета.

- Я как гражданин Российской Федерации, не глава муниципального образования, не депутат, говорю о том, что я за спецоперацию, поддерживаю полностью решение главнокомандующего. А вы уходите, да? Вы сейчас скажете свою позицию, - настаивал Паялин.

Депутат попросила не задавать ей провокационные вопросы.

- Это вопрос не местного значения, - ответила Королева аргументами главы.

- А я считаю, что это вопрос местного значения, - не успокаивался Паялин.

Он объяснил, что раз оппозиционеры в других муниципалитетах, в том числе уехавшие из страны, делают заявления на тему спецоперации, то высказаться должны и все остальные.

- Какая вам разница лично? - начинала злиться Королева, уже стоя в дверях.

- Свободна, - отпустил ее глава.

Другие члены совета попросили спросить о спецоперации их, но Паялин ответил, что в их позиции не сомневается.

Глава МО "Большая Охта" – один из муниципальных ветеранов Петербурга. Местным депутатом он стал еще в 1998 году. Успел поруководить администрацией "Большая Охта", а в 2000 году впервые избрался главой муниципалитета. В 2013 году покинул эту должность, на несколько лет уступив управление муниципальным округом сначала Анастасии Фрегатовой, затем Татьяне Лаврентьевой. Экс-глава при этом оставался председателем общественного совета "Большой Охты", пока в 2019 году не вернулся в кресло главы МО.

В муниципальном Петербурге Паялин – один из главных "землевладельцев". Ежегодно он декларирует земельные участки общей площадью более 650 тысяч квадратных метров. Таких площадей больше нет ни у кого в органах местного самоуправления города. "Единую Россию" муниципальный глава официально покинул еще в 2011 году. А в 2017 году Паялин стал автором манифеста Конституционно-монархической партии Российской Федерации, которая так и не была зарегистрирована.

Поддерживают связи с республиками Донбасса в МО "Большая Охта" уже много лет. Руководители муниципалитета неоднократно отправлялись с визитами в ДНР и ЛНР. Паялин не отрицает, что в том числе и за бюджетный счет. Весной 2019 года Анастасия Фрегатова, будучи главой местной администрации "Большой Охты", подписала договор с Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР. А через полгода петербургский муниципалитет помог организовать баскетбольный турнир в Донецке.

Человек и муниципал

- В "Смольнинском" депутат написал бумагу, - рассуждал Паялин на заседании совета. - "Яблочники" собрали заседание и приняли обращение о том, что они категорически против спецоперации, что это всё политика президента. Мне звонит один из министров Донецкой народной республики, присылает мне это обращение, за которое мне просто становится стыдно…

Своим коллегам глава предложил проголосовать за резолюцию, которую написал за несколько часов до заседания. Этот документ начинается со слов:

"Депутаты МО "Большая Охта" поддерживают данную резолюцию и выражают полное доверию президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в его решении о проведении специальной военной операции по освобождению Украины от националистического режима".

В резолюции говорилось также, что депутаты "Большой Охты" "решительно осуждают действия Украины по отношению к жителям Донецкой и Луганской народных республик" и призывают жителей своего муниципалитета выступить в поддержку президента России.

- Предлагаю принять эту резолюцию. Терпеть оголтелые высказывания отдельных персон, имеющих по непонятным основаниям мандаты депутатов… Надо сказать что-то в ответ. Мы все сидим и молчим, - предложил Паялин. - Мы против реновации… Так не понадобится скоро никакой реновации, если будет такая позиция. Не понадобятся детские площадки, асфальты не понадобятся – ничего не понадобится.

Резолюцию утвердили единогласно. Козинец предложила внести некоторые правки, но потом согласилась с представленным текстом. Этот текст Паялин собирается направить в Совет муниципальных образований Петербурга и другим главам с предложением присоединиться к обращению.

- Если будем одни, то никакого смысла не будет, - объяснил он.

Пришедшие на заседание жители смотрели на происходящее не без удивления. Как минимум двое из них заранее подготовились выступать, но успела это сделать только одна, и то уже после закрытия заседания. Она рассказала, что работает научным сотрудником, уже дважды была обманутой дольщицей, а теперь рискует попасть под программу реновации. При этом средств, чтобы купить новое достойное жилье в том же Красногвардейском районе, у нее нет. Выслушав выступление, Паялин признался, что и сам против текущей редакции закона о КРТ, но "как Паялин Николай Львович". Как муниципал выступать против этого он не может, объяснил глава собравшимся.

Сергей Еремеев