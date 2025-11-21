Парламенты Петербурга и Гродно утвердили дорожную карту о сотрудничестве

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 21 ноября провели рабочую встречу со своими коллегами из Гродненского городского совета депутатов Республики Беларусь, сообщила 21 ноября пресс-служба петербургского парламента. Одной из главных целей мероприятия стало утверждение дорожной карты о взаимном сотрудничестве. Соответствующий документ подписали зампред ЗакСа Николай Бондаренко и глава парламента Гродно Олег Белинский.

"Это документ живой, конкретный, он будет основой партнерского взаимодействия между нашими представительными органами. И уже сегодня, спустя всего несколько месяцев, мы подпишем Дорожную карту по его реализации, где указаны наиболее важные мероприятия, в которых примут участие наши депутаты", — подчеркнул Бондаренко.

В свою очередь, Белинский добавил, что дорожная карта станет драйвером развития не только между Петербургом и Гродно, но и между Россией и Белоруссией. Он также заявил о появлении новых направлений сотрудничества с другими российскими регионами в вопросах культуры и экономики. Стороны обсудили вопросы товарооборота, сохранения общей исторической памяти и перспективы связи двух парламентов.

На встрече также присутствовали депутат Александр Ржаненков, представитель МИД в Петербурге Максим Полетаев и депутат совета Гродно Юрий Босько.

Ранее глава Горизбиркома Максим Мейксин сообщил о возможности для постоянно проживающих в Петербурге граждан Белоруссии участвовать в муниципальных выборах в 2026 года. Речь идет не только о праве голоса, но и о выдвижении в муниципальные советы. Право закреплено протоколом о корректировке договора России и Республики Беларусь, вступившем в силу 29 октября.

