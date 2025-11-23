Депутат Панов предложил проверять петербургские сувениры на достоверность

Член фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Панов оказался разочарован качеством сувенирной продукции с образами города, которую можно встретить на полках магазинов. Он направил письмо вице-губернатору Борису Пиотровскому с предложением рассмотреть вопрос о контроле и стандартизации сувениров с символикой Петербурга, сообщает "Парламентская газета". Панов, напомним, является руководителем петербургского отделения "Деловой России".

"По оценкам экспертов, доминирующая часть такой продукции представляет собой импорт из стран ближнего и дальнего зарубежья, что не только влечет за собой экономические потери для городского бюджета, но и негативно сказывается на качестве изделий, снижая тем самым привлекательность городского образа и представляя угрозу ослабления культурной идентичности Петербурга", — говорится в обращении Панова.

По мнению депутата, в Петербурге необходимо запретить продажу сувениров с символикой города, произведенных вне территории города, а в другие регионы экспортировать эту продукцию с маркировкой "Сделано для Петербурга". Панов допустил, что иностранные производители могли бы реализовывать свою продукцию по индивидуальному согласованию со Смольным.

Такие меры могут способствовать поддержке местных производителей и созданию благоприятных условий для развития креативных индустрий, уверен Панов. Также ограничение продажи некачественных сувениров повысит аутентичность продукции и выведет значительную часть товара из теневого рынка.

"Брелоки, например, часто отвратительного качества, сделаны в пластике с необработанными острыми краями. Они быстро ломаются, карабины отваливаются. Если изображается флаг города, то может нарушаться его цветопередача вплоть до перехода в розовые тона, не соблюдаются его пропорции, как и искажаются виды достопримечательностей. Например, шпиль Адмиралтейства может выглядеть значительно короче, нарушаться могут и другие пропорции зданий и видов", – сказал Панов в беседе с "Парламентской газетой".

Отметим, представитель "Новых людей" продвигает вопрос о "локализации" сувениров минимум с января 2025 года. Объем рынка сувенирной продукции в Петербурге может превышать один миллиард в год, рассказывал Панов во время заседания парламентской комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству в середине ноября. На той же встрече депутат предлагал создать городскую сеть магазинов для продажи сувениров. По задумке Панова, такая площадка должна быть доступна всем производителям вне зависимости от масштаба деятельности. Подобная структура в Петербурге уже существует - это проект комитета Смольного по промышленной политике "Петербургский дизайн". Правда, он больше ориентирован на продажу одежды от местных брендов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру