Смольный наделят правом продажи драгметаллов и драгоценных камней

На рассмотрение Законодательного собрания поступил проект закона о наделении правительства Петербурга правом по формированию государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней, обратил внимание ЗАКС.Ру. Смольный получит право покупать драгметаллы и камни, а также продавать их на внутреннем и внешнем рынках.

Депутаты Заксобрания намерены утвердить закон, распределяющий между парламентом и правительством полномочия по геологическому изучению и разведке месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, а также их добычи, производства, использования и обращения. Согласно тексту законопроекта, ЗакС оставит за собой право разработки положений, регламентирующих деятельность в этой сфере.

Документ подготовили депутаты Андрей Алескеров, Всеволод Беликов, Валерий Гарнец, Ирина Иванова, Вера Сергеева и Денис Четырбок. Инициатива подготовлена в соответствии с планом законотворческой работы губернатора Петербурга и Законодательного собрания на 2025-2026 годы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру