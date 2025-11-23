ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 23 ноября 2025, 12:46

Смольный наделят правом продажи драгметаллов и драгоценных камней

Смольный наделят правом продажи драгметаллов и драгоценных камней

На рассмотрение Законодательного собрания поступил проект закона о наделении правительства Петербурга правом по формированию государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней, обратил внимание ЗАКС.Ру. Смольный получит право покупать драгметаллы и камни, а также продавать их на внутреннем и внешнем рынках. 

Депутаты Заксобрания намерены утвердить закон, распределяющий между парламентом и правительством полномочия по геологическому изучению и разведке месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, а также их добычи, производства, использования и обращения. Согласно тексту законопроекта, ЗакС оставит за собой право разработки положений, регламентирующих деятельность в этой сфере. 

Документ подготовили депутаты Андрей Алескеров, Всеволод Беликов, Валерий Гарнец, Ирина Иванова, Вера Сергеева и Денис Четырбок. Инициатива подготовлена в соответствии с планом законотворческой работы губернатора Петербурга и Законодательного собрания на 2025-2026 годы. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


