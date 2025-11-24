ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 24 ноября 2025, 12:43

Депутат Крупник принял в ЗакСе словацких политиков

фото ЗакС политика Депутат Крупник принял в ЗакСе словацких политиков

Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Павел Крупник провел встречу с представителями словацкой национальной партии "Родина" (DOMOV – Narodna Strana): лидера партии Паволом Слотой и руководителем канцелярии партии Мартином Селцем. Единоросс принял европейских гостей в своем кабинете в Мариинском дворце. Вместе с Крупником со словаками общался замглавы исполкома петербургского отделения "Единой России" Сергей Григорьев. 

"Вместо отведенных 15 минут протокольного общения, мы провели полтора часа живого разговора, в котором затронули множество волнующих тем и наметили планы развития наших контактов. Мы с легкостью нашли общий язык: христианские и общеевропейские ценности, на которых созданы наши государства - залог взаимного понимания", - написал Крупник в своих соцсетях. 

Отметим, Крупник в своей публикацией пишет, что Петербург "не теряет диалога на настоящими европейскими политическими лидерами". Слота возглавляет партию с 2022 года. Формально партия "Родина" не имеет своих представителей в законодательных органов Словакии. 

Слота регулярно бывает в России. Например, в мае делегация партии приехала в Петербург для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Тогда они встречались с председателем комитета по внешним связям Петербурга Евгением Григорьевым. Также летом партия подписала соглашение о сотрудничестве с петербургским отделением "Боевого братства". Летом 2024 года документ подписали сам Слота и депутат Заксобрания Игорь Высоцкий

Константин Леньков / Фото: Павел Крупник


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Григорьев Сергей Александрович 
Крупник Павел Анатольевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама