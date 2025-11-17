ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 17 ноября 2025, 11:13

Бельский прокатился на боевом багги

фото ЗакС политика Бельский прокатился на боевом багги

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на полигоне испытал боевой багги "Тачанка", разработанный благотворительным фондом "Аврора фонд" при поддержке парламента. Машину после испытаний собираются передать военнослужащим из Ленинградского полка. Вместе с председателем ЗакСа агрегат осмотрел депутат Константин Чебыкин

"Тесты прошли успешно, теперь — на фронт. "Тачанка" должна усилить наших ребят, сделать их службу чуть безопаснее. А Петербург тем временем продолжит закрывать нужды военнослужащих: вторая машина отправится в Ленполк в середине декабря", - написал спикер в своих соцсетях. 

Предполагается, что машина будет использоваться для доставки боеприпасов, помощи штурмовым группам и эвакуации раненых бойцов. 

Тактический багги "Тачанка" на этапе разработки проходил испытания в различных подразделениях министерства обороны, Росгвардии и других ведомств. Например, его также испытывали сотрудники отряда специального назначения "Тайфун". По заявлениям авторов проекта, транспорт на 99% состоит из запчастей отечественного производства. Остальные запчасти – из Китая. Пока модель создана в нескольких экземплярах, однако создатели намерены в скором времени запустить серийное производство. 

Фото: Александр Бельский

Константин Леньков / Фото: Александр Бельский


Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Чебыкин Константин Александрович 






