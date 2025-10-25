Петербургские депутаты предложили отменить 15-минутный ценз на оплату парковки

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга поступил законопроект о корректировке действующей нормы об оплате платной парковки, обратил внимание ЗАКС.Ру. Члены фракции "Яблоко" предлагают отменить обязательное требование оплатить парковку в течение 15 минут после размещения транспортного средства и позволить совершить оплату до окончания дня. Необходимость таких изменений "яблочники" объяснили случившимися сбоями в сервисах оплаты парковки. Сейчас за несвоевременное внесение платежа водителей штрафуют на 3 тысячи рублей.

"Необходимость увеличения временного промежутка для внесения платы продиктована, в частности, возникающими техническими сбоями в сети "Интернет", при которых внесение платы в течение 15 минут после размещения транспортного средства на платной парковке зачастую не представляется возможным, а также отсутствием возможности продления оплаченного времени в случае завершения парковочной сессии", – говорится в пояснительной записке к законопроекту, подготовленной лидером фракции "Яблоко" Александром Шишловым.

Партия отмечает, что считает нынешний подход к назначению штрафов "исключительно фискальным и не соответствующим целям административного наказания". Корректировка закона позволит создать более удобную и гибкую систему оплаты, а также улучшит доверительные отношения между обществом и органами власти, отмечают в "Яблоке". Кроме того, смягчение правил позволит снизить нагрузку на судебную систему, подчеркивают парламентарии.

Так, депутаты предлагают прописать в городском законодательстве уточнение, что оплату парковки можно внести до 23 часов 59 минут суток при размещении транспортного средства на срок более 15 минут. Изменения в случае принятия закона начнут действовать с 1 января 2026 года, отмечается в документе.

По данным городского комитета по транспорту, за весь 2024 год в Петербурге привлекли к ответственности более 810 тысяч автомобилистов за нарушение порядка оплаты парковки. За первые пять месяцев 2025 года – свыше 378 тысяч автомобилистов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру