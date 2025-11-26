Глава лесничества и коммерсант задержаны в Ленобласти по делу о мошенничестве

В Ленинградской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) задержаны глава Морозовского лесничества и генеральный директор коммерческой фирмы, рассказали 26 ноября в Следственном управлении СК по региону. Размер нанесенного ущерба бюджету может достигать 1 млрд рублей.

Следствие считает, что коммерсант и глава лесничества, действуя с иными лицами, могли ввести в заблуждение сотрудников акционерного общества и комитета по природным ресурсам Ленобласти относительно выполнения условий договоров по компенсационному лесовосстановлению, посадке саженцев, подготовке почвы и агротехническом уходе. Фактически работы не выполнялись, а злоумышленники могли получить по подложным документам более 40 млн рублей.

"По данным следственного органа, ущерб бюджету Российской Федерации от преступления может достигать 1 млрд рублей", — отметили в СК.

В рамках расследования состоялись обыски в лесничестве, коммерческих фирмах и по местам проживания фигурантов дела. Следствие направило в суд ходатайство об аресте задержанных.

На прошлой неделе суд арестовал бывшего и действующего заместителей главы Тосненского района по делу о мошенничестве с земельными участками. Следствие считает, что они могли выставить на продажу земельные участки, предназначенные для раздачи льготникам.

Андрей Казарлыга / Фото: СУ СК по Ленинградской области (скриншот видео)