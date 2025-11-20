Суд арестовал бывшего и действующего заместителей главы Тосненского района

Тосненский районный суд определил под стражу до 14 января 2026 года бывшего и действующего заместителей главы Тосненского района Ленинградской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили 20 ноября в пресс-службе СК по региону. Как уточнил портал 47news, речь идет о Виталии Иваненко и его предшественнике Олеге Ануфриеве, в сферу ответственности которых входили земельные и имущественные вопросы.

О задержании обоих подозреваемых стало известно накануне днем. По версии следствия, они могут быть причастны к махинациям с земельными участками в Шапкинском сельском поселении. В СК считают, что чиновники могли провести межевание и выставить на продажу земельные участки, предназначенные для бесплатной раздачи льготникам. Предполагается, что нанесенный муниципальному образованию ущерб составил не менее 10 млн рублей.

Интерес к действиям чиновников возник у следствия после того, как на прием к главе СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину пришли многодетные семьи и супруга участника СВО. Они пожаловались на затруднения с получением наделов. Результатом организованной по обращениям проверки стало возбуждение уголовного дела.

Силовики провели обыски в администрации района и по местам жительства обоих фигурантов. Как сообщали в СК, в рамках расследования устанавливаются возможные иные эпизоды и иные лица, которые могут быть к ним причастны.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет (скриншот видео)