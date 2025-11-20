НДС вырастет до 22% с января 2026 года

Госдума 20 ноября в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые с 1 января 2026 года повышают ставку НДС с 20% до 22%. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте парламента России. По расчетам законодателей, повышение НДС обеспечит дополнительные доходы федерального бюджета в 2026–2028 годах в объеме 4,423 трлн рублей. С 2019 года ставка по НДС в России составляет 20%.

Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, среди которых продукты питания, лекарства, товары для детей, книги и племенные сельхозживотные. При этом молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира исключены из списка и будут облагаться по ставке 22%.

О намерении повысить НДС Минфин сообщал ещё в сентябре. В ведомстве заявляли, что дополнительные поступления планируется направить на обеспечение обороны и безопасности страны. При этом глава Минфина Антон Силуанов рассказывал, что его ведомство не намерено повышать налоги.

До этого для россиян повысили другой налог – НДФЛ. Летом 2024 года Госдума приняла закон о прогрессивной шкале дохода для физических лиц. Изменения затронули только тех, кто зарабатывает свыше 2,4 млн рублей в год - для них ставка поднялась до 15%, для людей с заработком до 20 млн рублей - 18%, до 50 млн рублей — 20% и более 50 млн рублей — 22%.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру