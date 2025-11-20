На Вологодчине разрешат "по-человечески" купить алкоголь на Новый год

Время продажи алкоголя в Вологодской области вернут к обычному режиму, но только в преддверии Нового года, сообщил 20 ноября губернатор региона Георгий Филимонов в своих социальных сетях. По его словам, 30 и 31 декабря спиртные напитки можно будет приобрести с 8:00 до 23:00. Для этого в регионе готовится отдельная областная норма.

"Конечно, необходимо, чтобы наши вологжане своевременно смогли подготовиться к домашнему празднику и приобрести продукты на новогодний стол. Всё должно быть по-человечески", — написал Филимонов.

После завершения праздников регион вернётся к стандартному режиму ограничений на продажу алкоголя в будние дни. Губернатор также призвал жителей соблюдать умеренность, заниматься спортом, больше времени проводить на свежем воздухе и уделять внимание детям.

С 1 марта 2025 года алкоголь в Вологодской области можно купить только в течение двух часов — с 12:00 до 14:00. В остальное время спиртные напитки доступны лишь в ресторанах. В сентябре Филимонов сообщал о закрытии 364 алкомаркетов с начала действия ограничений. Позже он также анонсировал запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах, если площадь торгового помещения менее 200 кв. м.

Кирилл Дудров / Фото: Георгий Филимонов