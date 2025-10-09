Филимонов анонсировал новые ограничения продажи алкоголя

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о планах ввести новые ограничения, касающиеся торговли алкогольной продукцией. О намерении ограничить продажу алкоголя в магазинах в многоквартирных домах он сообщил в своих социальных сетях 9 октября.

"Они [ограничения] будут касаться многоквартирных домов. Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 кв м., размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах", - говорится в публикации Филимонова.

Губернатор подчеркнул, что законопроект уже разработан и проходит согласование. В случае принятия закона новые ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Предпринимателям, чей бизнес может пострадать от новых правил, он предложил сменить профиль. В частности, Филимонов рекомендовал открывать продовольственные магазины шаговой доступности. Глава Вологодчины подчеркнул, что в регионе действуют меры поддержки на этот случай.

Напомним, с 1 марта в Вологодской области вступили в силу ограничения на продажу алкогольной продукции в будние дни. Согласно новым правилам, алкоголь в магазинах региона по будням продаётся только с 12:00 до 14:00. При этом ограничения не распространяются на выходные и праздничные дни, а также не действуют в заведениях общепита площадью более 80 квадратных метров. С начала марта в регионе закрылись или сменили профиль 388 из 610 алкомаркетов.

Отметим, что с начала сентября в Петербурге также начали действовать ограничения на продажу алкоголя. Согласно закону о "наливайках", продажа спиртного в многоквартирных домах после 22:00 возможна только в заведениях, включённых в реестр ресторанов. Чтобы попасть в этот перечень, точка общепита должна иметь отдельный вход с фасада, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров и отдельное помещение для приготовления пищи. Кроме того, в заведении должны трудиться не менее пяти человек, включая двух поваров. Также у точки должен быть договор с охранной фирмой и "тревожная" кнопка.

По состоянию на начало октября в реестр ресторанов включили 192 точки общепита.

